В Крыму проходит лагерный сбор армейского корпуса ЧФ
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- РИА Новости
Как передаёт издание «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота, в сборе задействованы порядка 200 военнослужащих и 50 единиц техники.
«Особенностью данного лагерного сбора станет то, что разведчики разных соединений и частей армейского корпуса ЧФ будут проводить занятия на незнакомой местности с передислокацией на различные полигоны», — отметили в пресс-службе.
Уточняется, что практические занятия для военнослужащих будут проходить в течение месяца в условиях, приближённых к боевым.
Ранее, как сообщал портал Nation News, в Московской области прошли тактико-специальные учения Симферопольского артиллерийского полка Гвардейской танковой армии Западного военного округа.