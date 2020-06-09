В Крыму проходит лагерный сбор армейского корпуса ЧФ

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Лагерный сбор разведчиков армейского корпуса Черноморского флота проходит на полигонах Крыма.
В Крыму проходит лагерный сбор армейского корпуса ЧФ
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Как передаёт издание «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота, в сборе задействованы порядка 200 военнослужащих и 50 единиц техники.

«Особенностью данного лагерного сбора станет то, что разведчики разных соединений и частей армейского корпуса ЧФ будут проводить занятия на незнакомой местности с передислокацией на различные полигоны», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что практические занятия для военнослужащих будут проходить в течение месяца в условиях, приближённых к боевым. 

Ранее, как сообщал портал Nation News, в Московской области прошли тактико-специальные учения Симферопольского артиллерийского полка Гвардейской танковой армии Западного военного округа.

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