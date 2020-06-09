Офтальмолог назвала правила безопасности при покупке очков

Врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова рассказала о правилах безопасности при покупке очков во время пандемии.

В беседе с телеканалом «Звезда» она отметила, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции предметы, касающиеся лица, требуют дополнительной обработки, поскольку могут стать источником распространения инфекций, в том числе COVID-19.

«Мы знаем, что вирус некоторое время и, по некоторым источникам, даже в течение десятков часов может находиться на поверхности. Поэтому от сотрудника оптики обязательно требуется обработка поверхности очков», — пояснила Шилова.

Офтальмолог добавила, что после каждой примерки очков необходимо проводить их дезинфекцию с использованием спиртосодержащих антибактериальных растворов.

Кроме того, по её словам, в помещении магазина необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Ранее сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Департаменте здравоохранения Москвы Игорь Цикорин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал снятие в столице ограничений, введённых в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.