В Ижевске рассказали о новом формате работы автошкол на фоне пандемии

Директор по развитию сети автошкол «Лидер ПРО» в Ижевске Вероника Акубова рассказала о работе компании в период пандемии и новых форматах обучения в режиме онлайн.

По словам Акубовой, после введения режима самоизоляции в Удмуртии обучение в классах было запрещено, и компании пришлось временно закрыть все филиалы.

«Мы стали подключать курсантов к личному кабинету на IT-платформе. Туда загрузили максимум лекций, которые записали наши преподаватели. А после урока у ученика есть возможность решать задания, смотреть свою статистику. Также на портале появилась возможность оплатить уроки вождения через личный кабинет», — пояснила она в беседе с РИА Новости.

Кроме того, преподаватели стали вести занятия и онлайн — через соцсети.

По её словам, после снятия запрета на проведение уроков вождения занятия возобновились с соблюдением мер эпидемиологической безопасности, таких как нахождение в автомобиле только в масках и перчатках, дезинфекция салона после каждого ученика.

Вероника Акубова добавила, что школа планирует использовать ситуацию экономического спада на фоне коронавируса для дальнейшего развития.

Ранее ИА «Удмуртия» передавало, что работу автошкол в республике разрешили возобновить с 27 апреля.