В Роскачестве рассказали, как избавиться от лишнего веса после карантина

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Специалисты Роскачества рассказали о правилах избавления от лишнего веса, набранного за время карантина.

Как передаёт газета «Известия» со ссылкой на сайт ведомства, сначала необходимо рассчитать свой индекс массы тела (ИМТ) по формуле: масса человека (в килограммах) делится на его рост (в метрах), возведённый в квадрат, — и выяснить, есть ли избыток веса.

По данным специалистов, для безопасного похудения количество потребляемых калорий нужно снизить на 15—30%.

Член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Нагима Семчукова для быстрого похудения рекомендовала завтракать в течение первого часа после пробуждения. При этом промежуток между приёмами пищи должен составлять от 3,4 до четырёх часов. Ужинать стоит не позже, чем за три-четыре часа до сна.

Врач-диетолог Елена Соломатина, в свою очередь, посоветовала соблюдать питьевой режим и использовать в рационе кисломолочные продукты, содержащие пробиотики и бифидобактерии.

Ранее диетолог из Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в беседе с URA.RU рассказала о здоровом питании во время режима самоизоляции.

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