В одном из домов в Элисте обнаружили тела трёх детей и их матери

В Элисте обнаружили тела трёх детей и женщины, на место происшествия выехал прокурор Калмыкии Роман Тютюник.

В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что тела найдены в одном из домов по улице Джиргал.

«По предварительным данным, дети погибли от колотых ран, несовместимых с жизнью, женщина покончила с собой. Тела погибших обнаружил отец семейства, вернувшись домой. Дверь в квартиру была закрыта изнутри», — говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщили в Следственном комитете, по данному факту возбуждено уголовное дело. В ведомстве отметили, что обнаружено тело 35-летней женщины и её малолетних детей 2009, 2012 и 2020 года рождения.

Ранее суд в Крыму арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве шестилетней девочки и надругательстве над ней.