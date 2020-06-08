Онищенко оценил снятие ограничений по коронавирусу

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко дал рекомендации по снятию ограничений, принятых в связи с коронавирусом.

По его мнению, ограничения нужно снимать постепенно в плановом порядке.

«Я призываю делать послабления, но они должны быть адекватны ситуации, которая сейчас складывается. Главное — перенос акцентов с тотальных запретов на тщательное индивидуальное соблюдение гражданами личных правил безопасности. Можно гулять, заниматься спортом на свежем воздухе и так далее, но при этом нельзя расслабляться. Человек не должен подвергать себя риску заразиться и сам не должен стать источником заражения», — подчеркнул Геннадий Онищенко в беседе с ФАН.

По мнению парламентария, можно постепенно открывать кафе, а также возобновлять работу учреждений культуры.

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