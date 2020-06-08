Министр социальной политики Удмуртии вылечилась от коронавируса
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Как передаёт Udm-info.ru, ранее Татьяну Чуракову доставили с коронавирусом в инфекционную больницу Ижевска.
«Татьяну Чуракову пришлось доставить в инфекционную больницу. Но только сильным людям такие испытания посылаются», — заявил Александр Бречалов.
О подтверждённой коронавирусной инфекции у Чураковой стало известно 22 мая.
Ранее, как сообщалоURA.RU, вирусолог доктор медицинских наук Виктор Зуев рассказал о риске инфицирования COVID-19 в магазине.