Министр социальной политики Удмуртии вылечилась от коронавируса

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Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе аппаратного совещания заявил, что министр социальной политики Удмуртии Татьяна Чуракова вылечилась от коронавирусной инфекции.
Министр социальной политики Удмуртии вылечилась от коронавируса
  • @tachurakova
  • vk.com

Как передаёт Udm-info.ru, ранее Татьяну Чуракову доставили с коронавирусом в инфекционную больницу Ижевска.

«Татьяну Чуракову пришлось доставить в инфекционную больницу. Но только сильным людям такие испытания посылаются», — заявил Александр Бречалов.

О подтверждённой коронавирусной инфекции у Чураковой стало известно 22 мая.

Ранее, как сообщалоURA.RU, вирусолог доктор медицинских наук Виктор Зуев рассказал о риске инфицирования COVID-19 в магазине.

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