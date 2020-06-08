В Удмуртии с начала года льготникам выписали лекарства на 236,6 млн рублей

С начала года в Удмуртской Республике больницы выписали льготные лекарства на сумму 236,6 млн рублей.

По словам министра здравоохранения Удмуртской Республики Георгия Щербака, это лишь 44% от запланированной на эти цели суммы, сообщает Udm-info.ru.

Он уточнил, что на оказание паллиативной помощи в этом году выделят 10 млн рублей, а на лечение больных диабетом пойдёт 397 млн рублей.

Кроме того, с конца июня в больницах начнут выписывать лекарства детям в возрасте до 6,5 года из малообеспеченных семей. На эти цели из бюджета республики будет направлено 13 млн рублей.

Ранее профессор Николай Косенков в беседе с Nation News дал рекомендации по составу дорожной аптечки в первом отпуске после пандемии.