В Удмуртии с начала года льготникам выписали лекарства на 236,6 млн рублей
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- РИА Новости
По словам министра здравоохранения Удмуртской Республики Георгия Щербака, это лишь 44% от запланированной на эти цели суммы, сообщает Udm-info.ru.
Он уточнил, что на оказание паллиативной помощи в этом году выделят 10 млн рублей, а на лечение больных диабетом пойдёт 397 млн рублей.
Кроме того, с конца июня в больницах начнут выписывать лекарства детям в возрасте до 6,5 года из малообеспеченных семей. На эти цели из бюджета республики будет направлено 13 млн рублей.
Ранее профессор Николай Косенков в беседе с Nation News дал рекомендации по составу дорожной аптечки в первом отпуске после пандемии.