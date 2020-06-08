Автоэксперт дал рекомендации по выявлению неисправностей коробки передач

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Автоэксперт Владимир Бахарев дал рекомендации по выявлению неисправностей коробки передач.
Автоэксперт дал рекомендации по выявлению неисправностей коробки передач
  • Pixabay

«На рынке сейчас представлено огромное количество совершенно разных коробок передач: как автоматических, так и механических», — сказал он в беседе с Newinform.

Как отметил Бахарев, то, что механика работает не на должном уровне, легко оценить в движении. С автоматическими версиями всё несколько сложнее, считает он.

По словам эксперта, самой надёжной «автоматикой» является та, что работает при помощи гидротрансформатора.

«С точки зрения предвестников скорой необходимости замены коробки передач, есть небольшие моменты, на которые водитель может обратить внимание. Это увеличение скорости переключения передач и несоответствие ожидаемого результата от этого действия с получаемым», — сообщил Бахарев.

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с ФАН оценил исследование Ассоциации европейского бизнеса, согласно которому в апреле 2020 года, когда в России были приняты ограничительные меры из-за коронавируса, снижение продаж на рынке легковых автомобилей составило 72,4%.

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