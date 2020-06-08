В Общественной палате рассказали о важности соцработников

Председатель комиссии Общественной палаты России по социальной политике, взаимодействию с профсоюзами и социально-трудовым отношениям Наталья Починок оценила важность соцработников в стране.

«Коронавирус показал, что адресная забота о людях требует профессионального человеческого подхода, который не заменят цифровые машины», — заявила она в беседе с газетой «Взгляд».

По её словам, социальные работники, как и врачи, остаются на передовой борьбы с COVID-19 и поддержания социального жизнеобеспечения миллионов россиян.

Починок уточнила, что в России около 1 млн человек либо являются социальными работниками, либо работают в сфере социальной поддержки населения, и поздравила их с профессиональным праздником, который отмечается в стране 8 июня.

Президент России Владимир Путин на встрече с соцработниками, в свою очередь, заявил, что их труд оказывает позитивное влияние на общество в целом, делая его более добрым и цивилизованным.

Ранее ФАН сообщало, что власти Москвы рассказали о доплатах соцработникам в период пандемии.