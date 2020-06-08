В Общественной палате рассказали о важности соцработников
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- РИА Новости
«Коронавирус показал, что адресная забота о людях требует профессионального человеческого подхода, который не заменят цифровые машины», — заявила она в беседе с газетой «Взгляд».
По её словам, социальные работники, как и врачи, остаются на передовой борьбы с COVID-19 и поддержания социального жизнеобеспечения миллионов россиян.
Починок уточнила, что в России около 1 млн человек либо являются социальными работниками, либо работают в сфере социальной поддержки населения, и поздравила их с профессиональным праздником, который отмечается в стране 8 июня.
Президент России Владимир Путин на встрече с соцработниками, в свою очередь, заявил, что их труд оказывает позитивное влияние на общество в целом, делая его более добрым и цивилизованным.
Ранее ФАН сообщало, что власти Москвы рассказали о доплатах соцработникам в период пандемии.