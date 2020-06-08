Главврач рассказал о клиническом центре в Вороновском

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Главный врач Московского клинического центра инфекционных болезней в поселении Вороновском Сергей Переходов рассказал о работе медучреждения.
Главврач рассказал о клиническом центре в Вороновском
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Наш медицинский центр занимает территорию более 40 га, а его мощность составляет 800 коек. Из них чуть менее половины — это койки реанимационные», — заявил Переходов.

По его словам, также имеется семь инфекционных отделений, по 80 коек каждое.

Как отметил Переходов, вся территория условно разделена на «чистую» и «грязную» зоны.

«В центре организована совершенно новая логистика оказания медицинской помощи инфекционным пациентам. Проектированием, кстати, занимались отечественные специалисты, но с учётом иностранного опыта», — цитирует главврача портал мэра и правительства.

Переходов также сообщил, что в центре есть два компьютерных томографа и магнитно-резонансный томограф, более 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Ранее директор НМИЦ онкологии им. Петрова Минздрава России Алексей Беляев в беседе с Nation News рассказал о работе по борьбе с COVID-19.

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