Большие десантные корабли ТОФ прибыли на Чукотку для учений

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Большие десантные корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыли из Владивостока на Чукотку, где высадили десант на необорудованный берег.
Большие десантные корабли ТОФ прибыли на Чукотку для учений
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Как передаёт телеканал «Звезда», всего на Чукотку доставили около 200 военнослужащих и 80 единиц техники. Будет развернут полевой лагерь.

«В соответствии с планом боевой подготовки большие десантные корабли Тихоокеанского флота «Николай Вилков», «Ослябя», «Адмирал Невельской» и «Пересвет» совершили переход из Владивостока к побережью Чукотки, где высадили морской десант на необорудованное побережье», — заявил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

По его словам, в бухте Проведения был отработан подход десантных кораблей к берегу. 

Отмечается, что работу десантных кораблей обеспечивали гидрографическое судно «Север» и морской буксир МБ-61.

Ранее, как сообщал портал Nation News, в Московской области прошли тактико-специальные учения Симферопольского артиллерийского полка гвардейской танковой армии Западного военного округа.

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