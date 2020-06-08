Большие десантные корабли ТОФ прибыли на Чукотку для учений

Большие десантные корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыли из Владивостока на Чукотку, где высадили десант на необорудованный берег.

Как передаёт телеканал «Звезда», всего на Чукотку доставили около 200 военнослужащих и 80 единиц техники. Будет развернут полевой лагерь.

«В соответствии с планом боевой подготовки большие десантные корабли Тихоокеанского флота «Николай Вилков», «Ослябя», «Адмирал Невельской» и «Пересвет» совершили переход из Владивостока к побережью Чукотки, где высадили морской десант на необорудованное побережье», — заявил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

По его словам, в бухте Проведения был отработан подход десантных кораблей к берегу.

Отмечается, что работу десантных кораблей обеспечивали гидрографическое судно «Север» и морской буксир МБ-61.

Ранее, как сообщал портал Nation News, в Московской области прошли тактико-специальные учения Симферопольского артиллерийского полка гвардейской танковой армии Западного военного округа.