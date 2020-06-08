Подмосковье стало лидером России по экспорту какао и шоколадных изделий

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Московская область заняла первое место в России по экспорту какао и кондитерских шоколадных изделий. 
Подмосковье стало лидером России по экспорту какао и шоколадных изделий
  • © Анар Мовсумов
  • РИА Новости

Как передаёт телеканал «360», продукцию закупают в странах СНГ, Саудовской Аравии, а также ОАЭ.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин, за первый квартал года шоколадные товары экспортировали на $66,7 млн, что на 17% больше, чем прежде.

«По экспорту в этом направлении, как и по экспорту молочной продукции, мы сегодня идём первыми среди регионов страны», — заявил министр.

Отмечается, что всего за первый квартал 2020 года Подмосковье экспортировало продукцию на $246,2 млн.

Ранее, как сообщала НСН, объём несырьевого экспорта Москвы вырос на 26,3% в I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и достиг $6,5 млрд.

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