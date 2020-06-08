В Новосибирской области разрешат работу непродовольственных магазинов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что в рамках смягчения ограничительных мер по коронавирусу в регионе разрешат работу непродовольственных магазинов.

«Мы можем принять новые решения по ослаблению ограничительных мер и возобновлению деятельности отдельных организаций. Такое решение с 8 июня, с сегодняшнего дня, подготовлено. Можно разрешить работу магазинов непродовольственных товаров с отдельным входом и торговым залом не более 400 кв. м», — цитирует главу региона РИА Новости.

Уточняется, что местным чиновникам было поручено подготовить соответствующее распоряжение и контролировать соблюдение санитарных мер безопасности в этих магазинах совместно с сотрудниками Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что региональный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Омской области принял решение о переходе на второй этап смягчения мер, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.