Число случаев заболевания коронавирусом в Бурятии достигло 1877
Об этом говорится в сообщении на сайте правительства республики.
«По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 08.06.2020 зарегистрировано 1877 (+44) лабораторно подтверждённых в установленном порядке случаев заражения COVID-19», — указано в тексте.
Отмечается, что число летальных исходов достигло 11.
Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусом достигло 1112.
Ранее стало известно, что Минобороны России перебрасывает в Забайкальский край полевой госпиталь на 100 коек для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.