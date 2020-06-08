Число случаев заболевания коронавирусом в Бурятии достигло 1877

За прошедшие сутки в Бурятии зафиксировано 44 новых случая заболевания коронавирусом, общее число случаев достигло 1877.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства республики.

«По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 08.06.2020 зарегистрировано 1877 (+44) лабораторно подтверждённых в установленном порядке случаев заражения COVID-19», — указано в тексте.

Отмечается, что число летальных исходов достигло 11.

Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусом достигло 1112.

Ранее стало известно, что Минобороны России перебрасывает в Забайкальский край полевой госпиталь на 100 коек для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.