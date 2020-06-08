Военные провели дезинфекцию города Свободного в Приамурье

Специалисты Восточного военного округа осуществили дезинфекцию города Свободного в Амурской области.

«Отряд специалистов войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа завершил работы по дезинфекции города Свободного», — цитирует ТАСС пресс-службу ВВО.

Отмечается, что в городе действует особый режим въезда и выезда из-за ситуации с коронавирусом.

Также сообщается, что теперь военные приступят к дезинфекции объектов строящегося Амурского ГПЗ.

24 апреля стало известно, что министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова увольняется по собственному желанию.