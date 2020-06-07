СК начал проверку из-за сидевшего на мемориале в Приморье мужчины
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по региону.
«7 июня 2020 года в средствах массовой информации появилось видео, на котором мужчина сидел в чаше Вечного огня на мемориале жителям, павшим на фронтах Великой Отечественной войны, и курил», — заявили в СК.
Ранее управление МВД по Приморскому краю организовало проверку из-за появления в социальных сетях видео, на котором мужчина загорает в чаше Вечного огня на мемориале в городе Артём.