Автомобили судебных приставов и ФСИН оснастят спецсигналами
- РИА Новости
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«...Перечень государственных органов, на транспортные средства которых устанавливаются устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов при отсутствии специальных цветографических схем на наружной поверхности этих транспортных средств, …дополнить пунктом ФСИН России, ФССП России», — следует из текста документа.
Указанным службам разрешено оснастить спецсигналами по одному автомобилю.
В июле 2019 года Путин предоставил Минобороны возможность оборудовать 22 автомобиля спецустройствами для подачи световых и звуковых сигналов.