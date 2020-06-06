Автомобили судебных приставов и ФСИН оснастят спецсигналами

Президент России Владимир Путин расширил перечень госорганов, на транспортные средства которых могут быть установлены устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов, включив в него Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«...Перечень государственных органов, на транспортные средства которых устанавливаются устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов при отсутствии специальных цветографических схем на наружной поверхности этих транспортных средств, …дополнить пунктом ФСИН России, ФССП России», — следует из текста документа.

Указанным службам разрешено оснастить спецсигналами по одному автомобилю.

В июле 2019 года Путин предоставил Минобороны возможность оборудовать 22 автомобиля спецустройствами для подачи световых и звуковых сигналов.





