Автомобили судебных приставов и ФСИН оснастят спецсигналами

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Президент России Владимир Путин расширил перечень госорганов, на транспортные средства которых могут быть установлены устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов, включив в него Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
Автомобили судебных приставов и ФСИН оснастят спецсигналами
  • РИА Новости

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«...Перечень государственных органов, на транспортные средства которых устанавливаются устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов при отсутствии специальных цветографических схем на наружной поверхности этих транспортных средств, …дополнить пунктом ФСИН России, ФССП России», — следует из текста документа.

Указанным службам разрешено оснастить спецсигналами по одному автомобилю.

В июле 2019 года Путин предоставил Минобороны возможность оборудовать 22 автомобиля спецустройствами для подачи световых и звуковых сигналов.


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