Мурашко рассказал о плановой вакцинации в России

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко на глобальном саммите по разработке вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 рассказал о плановой вакцинации в России.

«Россия в нынешних условиях поддерживает высокий уровень плановой вакцинации, обеспечивая, как и раньше, вакцинацию 96% новорождённых и детей», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Как ранее заявил российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко, массовая вакцинация людей от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране может начаться осенью.

Вирусолог института имени Гамалеи, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Виктор Зуев в беседе с НСН отметил, что вакцинация от коронавируса начнётся с людей в группе риска.





