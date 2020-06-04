В Тюменской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом

За сутки в Тюменской области зафиксировали 49 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

В общей сложности с начала пандемии заболели почти 1,8 тыс. человек. За сутки выздоровел 21, за весь период — 983.

Также стало известно, что во Владимирской области за последние 24 часа лабораторно подтверждено 55 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает tv-mig.ru.

Ситуацию продолжают мониторить региональное управление Роспотребнадзора и Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области.

Всего в области зарегистрировано 2908 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский оценил заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что отдыхающим на пляже россиянам разрешено не носить медицинские маски, однако им следует помнить о социальной дистанции.