В Тюменской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом

Короткая ссылка
За сутки в Тюменской области зафиксировали 49 новых случаев заболевания коронавирусом.
В Тюменской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

В общей сложности с начала пандемии заболели почти 1,8 тыс. человек. За сутки выздоровел 21, за весь период — 983.

Также стало известно, что во Владимирской области за последние 24 часа лабораторно подтверждено 55 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает tv-mig.ru.

Ситуацию продолжают мониторить региональное управление Роспотребнадзора и Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области.

Всего в области зарегистрировано 2908 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский оценил заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что отдыхающим на пляже россиянам разрешено не носить медицинские маски, однако им следует помнить о социальной дистанции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить