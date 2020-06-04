В Ростовской области отменили разрешения для поездок на работу

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В Ростовской области отменили справки и разрешения на перемещение к месту работы. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
В Ростовской области отменили разрешения для поездок на работу
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

Соответствующие изменения в действующее постановление регионального правительства №272 утвердил глава области Василий Голубев.

Отмечается, что «упразднение этих временных документов — один из шагов, направленных на дальнейшее смягчение действующих в Ростовской области ограничений».

При этом в регионе сохраняется режим самоизоляции, «особенно для граждан 65+ и с хроническими заболеваниями», запрещены развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные, выставочные и иные мероприятия с участием граждан, также по-прежнему «действует запрет на работу организаций общественного питания, салонов красоты, парикмахерских, косметических, массажных и спа-салонов, фитнес-центров и так далее».

В правительстве региона пояснили, что «перейти к следующему этапу снятия ограничений пока не позволяет санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе».

Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края продлили карантин в регионе до 21 июня.

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