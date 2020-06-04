В прокуратурах Красноярского края и Норильска запустили горячие линии для обращений граждан

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По поручению генерального прокурора России Игоря Краснова в прокуратурах Красноярского края и Норильска запустили горячие линии для обращений граждан.
В прокуратурах Красноярского края и Норильска запустили горячие линии для обращений граждан
  • РИА Новости

«Звонки принимаются в круглосуточном режиме, по каждому в случае необходимости будут приняты меры реагирования», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры совершили очередной облёт района, подверженного загрязнению. Специалистам необходимо составить карту поражения земельно-водных объектов, чтобы определить степень нанесённого ущерба окружающей среде.

С 3 июня в Красноярском крае из-за ЧП в Норильске введён режим ЧС федерального уровня.

Генпрокуратура России сообщила о возбуждении трёх уголовных дел в связи с разливом топлива в Норильске, задержан начальник цеха ТЭЦ-3.

Эколог Андрей Фролов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию с разливом дизельного топлива.

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