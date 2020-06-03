В Подмосковье приняли стандарт организации тестирования по ЕГЭ

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В Московской области приняли стандарт организации тестирования по ЕГЭ. В 2020 году Единый государственный экзамен сдают более 37 тыс. школьников.
В Подмосковье приняли стандарт организации тестирования по ЕГЭ
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила министр образования региона Ирина Каклюгина, перед каждым экзаменом будет организована генеральная уборка и дезинфекция помещений.

«А при входе у всех детей и организаторов будут измерять температуру», — сказала она.

По её словам, на каждой площадке разместят дозаторы с антисептиками. Вход сделают по графику, чтобы предотвратить образование очередей.

«Также мы организуем специальную рассадку выпускников — в шахматном порядке», — добавила Каклюгина.

Организаторы пройдут тест на COVID-19 и будут работать в масках и перчатках.

Как сообщал Nation News, председатель Всероссийского педагогического собрания в Санкт-Петербурге Константин Тхостов оценил роль родителей в подготовке детей к Единому государственному экзамену.

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