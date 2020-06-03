В Подмосковье приняли стандарт организации тестирования по ЕГЭ
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявила министр образования региона Ирина Каклюгина, перед каждым экзаменом будет организована генеральная уборка и дезинфекция помещений.
«А при входе у всех детей и организаторов будут измерять температуру», — сказала она.
По её словам, на каждой площадке разместят дозаторы с антисептиками. Вход сделают по графику, чтобы предотвратить образование очередей.
«Также мы организуем специальную рассадку выпускников — в шахматном порядке», — добавила Каклюгина.
Организаторы пройдут тест на COVID-19 и будут работать в масках и перчатках.
Как сообщал Nation News, председатель Всероссийского педагогического собрания в Санкт-Петербурге Константин Тхостов оценил роль родителей в подготовке детей к Единому государственному экзамену.