В Оренбургской области завели дело по факту стрельбы на АЗС
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- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
Местный житель рассказал, что его ранили из травматического оружия. Оказалось, что на АЗС произошёл конфликт между её владельцем и двумя нетрезвыми мужчинами, которых он просил покинуть территорию.
Собственник несколько раз выстрелил из газового револьвера. Пострадавший госпитализирован.
В апреле URA.RU сообщало, что в Тюменской области заключили под стражу 62-летнего мужчину, обвиняемого в стрельбе из охотничьего ружья.