В Оренбургской области завели дело по факту стрельбы на АЗС

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В Ясненском городском округе завели уголовное дело по факту стрельбы на автозаправочной станции, рассказали в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.
В Оренбургской области завели дело по факту стрельбы на АЗС
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

Местный житель рассказал, что его ранили из травматического оружия. Оказалось, что на АЗС произошёл конфликт между её владельцем и двумя нетрезвыми мужчинами, которых он просил покинуть территорию.

Собственник несколько раз выстрелил из газового револьвера. Пострадавший госпитализирован.

В апреле URA.RU сообщало, что в Тюменской области заключили под стражу 62-летнего мужчину, обвиняемого в стрельбе из охотничьего ружья.

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