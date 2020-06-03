В Оренбургской области завели дело по факту стрельбы на АЗС

В Ясненском городском округе завели уголовное дело по факту стрельбы на автозаправочной станции, рассказали в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Об этом сообщает RIA56.

Местный житель рассказал, что его ранили из травматического оружия. Оказалось, что на АЗС произошёл конфликт между её владельцем и двумя нетрезвыми мужчинами, которых он просил покинуть территорию.

Собственник несколько раз выстрелил из газового револьвера. Пострадавший госпитализирован.

В апреле URA.RU сообщало, что в Тюменской области заключили под стражу 62-летнего мужчину, обвиняемого в стрельбе из охотничьего ружья.