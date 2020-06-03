На горячую линию по COVID-19 в Москве поступило более 120 тысяч запросов на покупку продуктов питания

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На горячую линию по вопросам COVID-19 в Москве поступило более 120 тыс. запросов на покупку и доставку продуктов питания. Из них 113 тыс. уже выполнены.
На горячую линию по COVID-19 в Москве поступило более 120 тысяч запросов на покупку продуктов питания
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Такая услуга стала одной из самых востребованных. Больше всего подобных заявок — из Северного (18%) и Восточного (17%) административных округов.

Особая категория получателей услуги — заболевшие коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение на дому.

«Услуги по доставке продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости оказывают социальные работники и волонтёры, уже переболевшие и прошедшие тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу. Только за май услуга по доставке продуктов питания москвичам, болеющим COVID-19, была оказана более 2 тыс. раз», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Ранее ФАН сообщало, что власти Москвы рассказали о доплатах соцработникам в период пандемии.

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