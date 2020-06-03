Вирусолог оценил необходимость дезинфекции покупок из магазинов

Заместитель директора Института им. Пастера вирусолог Александр Семёнов оценил необходимость дезинфекции покупок из магазинов.

«Соблюдать стандартные гигиенические требования очень даже нужно. На самом деле эти нормы такие же, как были до пандемии. Купили фрукты и овощи — помойте, принесли какие-то продукты — протрите упаковку перед тем, как ставить на стол или в холодильник», — заявил он в беседе с kp.ru.

Что касается доставки готовых блюд, то эксперт отметил, что сам заказывает только горячую продукцию, поскольку считает это безопасным.

«Горячее сырым не бывает. Есть такая поговорка. Вирус крайне быстро погибает даже при относительно невысоких температурах», — пояснил он.

Семёнов также рекомендовал воздержаться от употребления блюд, которые нельзя ни вскипятить, ни помыть, ни почистить.

«Лучше не ешьте, если вы в этом не уверены», — добавил он.

Ранее главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.