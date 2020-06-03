В Свердловской области проверяют сообщения о разливе нефти в лесу
- РИА Новости
«К проведению проверки прокуратурой привлечены специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области», — сообщили в ведомстве.
Специалисты отберут пробы почвы и проведут исследование для установления причины разлива нефти.
Также будет установлен размер ущерба, нанесённого окружающей среде.
Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации введён в Норильске после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.