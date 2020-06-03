В Свердловской области проверяют сообщения о разливе нефти в лесу

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Прокуратура Свердловской области начала проверку сообщений СМИ о том, что в лесу около села Мелкозёрово произошёл разлив нефтепродуктов.
В Свердловской области проверяют сообщения о разливе нефти в лесу
  • РИА Новости

«К проведению проверки прокуратурой привлечены специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области», — сообщили в ведомстве.

Специалисты отберут пробы почвы и проведут исследование для установления причины разлива нефти.

Также будет установлен размер ущерба, нанесённого окружающей среде.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации введён в Норильске после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.

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