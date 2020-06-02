Глава Татарстана предложил создать рабочую группу по развитию республики
Как отмечается, президент Татарстана Рустам Минниханов предложил создать рабочую группу по развитию республики.
«Мы ждём от аналитического центра предложений по решению актуальных вопросов социально-экономического развития республики, в том числе по выводу экономики на траекторию роста с учётом сегодняшних кризисных явлений, достижению показателей национальных проектов, определению перспективных точек роста и направлений развития муниципальных образований и целому ряду других вопросов», — сказал он.
Ранее Минниханов заявил, что считает сотрудничество подросткового центра «Кама» и международного детского центра «Артек» очень важным.
1 июня правительство Татарстана и «Артек» подписали соглашение, в результате которого центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Кама» станет филиалом «Артека».