Глава Татарстана предложил создать рабочую группу по развитию республики

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Правительство Татарстана и Аналитический центр при правительстве России подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает «Реальное время».

Как отмечается, президент Татарстана Рустам Минниханов предложил создать рабочую группу по развитию республики.

«Мы ждём от аналитического центра предложений по решению актуальных вопросов социально-экономического развития республики, в том числе по выводу экономики на траекторию роста с учётом сегодняшних кризисных явлений, достижению показателей национальных проектов, определению перспективных точек роста и направлений развития муниципальных образований и целому ряду других вопросов», — сказал он.

Ранее Минниханов заявил, что считает сотрудничество подросткового центра «Кама» и международного детского центра «Артек» очень важным.

1 июня правительство Татарстана и «Артек» подписали соглашение, в результате которого центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Кама» станет филиалом «Артека».

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