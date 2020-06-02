В Минкомсвязи рассказали о росте числа заявлений на портале госуслуг

Глава Минкомсвязи России Максут Шадаев сообщил, что после запуска новых сервисов в апреле — мае на портале госуслуг зафиксировали прирост в 20 млн заявлений.

Об этом он заявил на брифинге в пресс-центре Дома правительства.

«Я бы хотел сказать, что весь объём новых сервисов, которые мы запустили за апрель — май, дал нам прирост 20 млн заявлений электронных, которые за это время через портал госуслуг мы обработали», — цитирует его РИА Новости.

Шадаев уточнил, что «это плюс к тому стандартному трафику, который был» на портале.

Ранее на портале госуслуг появилась форма для подачи медицинскими работниками жалоб на отсутствие стимулирующих выплат.

13 мая президент России Владимир Путин заявил, что портал госуслуг не справился с большим количеством обращений на выплаты на детей в первый день.