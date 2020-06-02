В Севастополе рассказали о подготовке Черноморского флота к параду Победы

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На Черноморском флоте возобновились тренировки к параду Победы, до 15 июня военнослужащие проведут занятия в местах дислокации в Севастополе, после чего перейдут к совместным мероприятиям.
В Севастополе рассказали о подготовке Черноморского флота к параду Победы
  • РИА Новости

«Всего в тренировках участвуют более 1,5 тыс. военнослужащих Севастопольского гарнизона. Вечерняя тренировка в Севастополе пройдёт 19 июня, а генеральная репетиция со всеми эпизодами — 22 июня с 10:00 до 12:00 мск», — приводит сообщение Черноморского флота «Новый Севастополь».

Как уточняется, при подготовке к торжественным мероприятиям спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер.

Каждый военнослужащий пройдёт тестирование на коронавирус.

Как ранее сообщил главнокомандующий сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков, парад Победы на Красной площади в Москве начнётся 24 июня в 10:00 и продлится до полутора часов.

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