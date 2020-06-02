В Петербурге День прорыва морской блокады отметят выстрелом из пушки
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Как пишут «Невские новости» со ссылкой на комитет по культуре города, из орудия выстрелит капитан 2-го ранга в отставке, ветеран боевых действий Николай Иванов.
В сентябре 1944 года Финский залив начали чистить от мин. Морскую блокаду прорвали 5 июня 1946 года, уточняет издание.
Ранее в преддверии Дня Победы «Невские новости» представили проект «Воздушный купол блокадного Ленинграда».