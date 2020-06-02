В Петербурге День прорыва морской блокады отметят выстрелом из пушки

В Санкт-Петербурге 5 июня по случаю 74-й годовщины прорыва морской минной блокады Ленинграда будет произведён полуденный выстрел с Нарышкина бастиона.

Как пишут «Невские новости» со ссылкой на комитет по культуре города, из орудия выстрелит капитан 2-го ранга в отставке, ветеран боевых действий Николай Иванов.

В сентябре 1944 года Финский залив начали чистить от мин. Морскую блокаду прорвали 5 июня 1946 года, уточняет издание.

Ранее в преддверии Дня Победы «Невские новости» представили проект «Воздушный купол блокадного Ленинграда».