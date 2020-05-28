В Нижегородской области рассказали, когда поликлиники возобновят оказание плановой помощи

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что поликлиники со следующей недели постепенно возобновят оказание плановой помощи.
В Нижегородской области рассказали, когда поликлиники возобновят оказание плановой помощи
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newsnn.ru.

Никитин поручил региональному Минздраву подготовить инструкции для постепенного восстановления поликлинической медпомощи при соблюдении всех санитарных норм. На данный момент закупаются средства индивидуальной защиты для врачей, организован инструктаж для персонала.

По словам губернатора, о втором этапе снятия ограничений по COVID-19 речи пока нет. Вместе с тем ситуация позволяет частично ослаблять режим повышенной готовности.

«Мы будем внимательно следить за дальнейшей эпидемиологической ситуацией, за тем, какова статистика в разных районах, чтобы не допустить дополнительных вспышек заболевания», — добавил Никитин.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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