СК в Нижегородской области возбудил дело за фейк о вакцинации

Следственный комитет возбудил в Нижегородской области уголовное дело о распространении в социальной сети заведомо ложной информации о вакцинации.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК России («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»)», — говорится в сообщении на сайте регионального следственного управления.

По версии следствия, 28 апреля 40-летний гражданин в Instagram «под видом достоверного сообщения публично опубликовал общественно значимую информацию в форме видеообращения об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, а также данные, компрометирующие и дискредитирующие деятельность органов здравоохранения России».

Ранее сообщалось, что жителю Кстовского района Нижегородской области грозит штраф за размещение фейкового поста о коронавирусной инфекции в социальной сети.