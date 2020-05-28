В Ставропольском крае рассказали о поддержке семей с детьми
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- РИА Новости
Об этом сообщает pobeda26.ru.
В рамках национального проекта «Демография» в 2019 году финансовую поддержку в виде ежемесячных выплат при рождении детей получили около 29 тыс. семей.
«Наша задача — несмотря ни на какие трудности, сохранить этот уровень помощи. Трудности пройдут, мы справимся с ними», — сказал глава региона.
В ходе реализации послания президента России в регионе обеспечат ежемесячную выплату на детей от трёх до семи лет. В настоящее время идёт приём заявок.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали об автоматическом продлении ряда социальных выплат.