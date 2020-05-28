В Ставропольском крае рассказали о поддержке семей с детьми

Короткая ссылка
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе ежегодного послания региональному парламенту заявил о необходимости обеспечивать поддержку семей с детьми.
В Ставропольском крае рассказали о поддержке семей с детьми
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru.

В рамках национального проекта «Демография» в 2019 году финансовую поддержку в виде ежемесячных выплат при рождении детей получили около 29 тыс. семей.

«Наша задача — несмотря ни на какие трудности, сохранить этот уровень помощи. Трудности пройдут, мы справимся с ними», — сказал глава региона.

В ходе реализации послания президента России в регионе обеспечат ежемесячную выплату на детей от трёх до семи лет. В настоящее время идёт приём заявок.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали об автоматическом продлении ряда социальных выплат.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить