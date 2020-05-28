В Ставропольском крае рассказали о поддержке семей с детьми

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе ежегодного послания региональному парламенту заявил о необходимости обеспечивать поддержку семей с детьми.

Об этом сообщает pobeda26.ru.

В рамках национального проекта «Демография» в 2019 году финансовую поддержку в виде ежемесячных выплат при рождении детей получили около 29 тыс. семей.

«Наша задача — несмотря ни на какие трудности, сохранить этот уровень помощи. Трудности пройдут, мы справимся с ними», — сказал глава региона.

В ходе реализации послания президента России в регионе обеспечат ежемесячную выплату на детей от трёх до семи лет. В настоящее время идёт приём заявок.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали об автоматическом продлении ряда социальных выплат.