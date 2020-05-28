Власти Москвы прокомментировали ситуацию с работой сферы услуг

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что в столице могут ослабить ограничения на работу сферы услуг, если горожане будут соблюдать рекомендации властей.

Об этом сообщает газета «Известия».

«Будем опять же наблюдать за динамикой, и будет очень хорошо, если все те правила, которые установлены, которые сейчас смягчены, будут выполняться, мы не получим роста выявления заболевших», — отметил Немерюк в эфире Первого канала.

Соответственно, отметил он, в ближайшее время может быть послабление и для других отраслей торговли и бытовых услуг.

Ранее ФАН сообщало, что в МФЦ горожане смогут получить 150 различных услуг, которые невозможно оформить в дистанционном режиме.