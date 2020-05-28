Власти Москвы прокомментировали ситуацию с работой сферы услуг
- АГН «Москва»
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Об этом сообщает газета «Известия».
«Будем опять же наблюдать за динамикой, и будет очень хорошо, если все те правила, которые установлены, которые сейчас смягчены, будут выполняться, мы не получим роста выявления заболевших», — отметил Немерюк в эфире Первого канала.
Соответственно, отметил он, в ближайшее время может быть послабление и для других отраслей торговли и бытовых услуг.
Ранее ФАН сообщало, что в МФЦ горожане смогут получить 150 различных услуг, которые невозможно оформить в дистанционном режиме.