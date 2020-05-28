В Омской области завели дело по факту избиения малолетнего ребёнка

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В Омской области завели уголовное дело по факту избиения малолетнего ребёнка.
В Омской области завели дело по факту избиения малолетнего ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на региональное СУ СК России.

По предварительной информации, инцидент произошёл 8 мая в одном из частных домов в посёлке Дачном. 27-летняя мать нанесла дочери двух с половиной лет множественные удары.

О случившемся стало известно 11 мая, когда ребёнка доставили в больницу. Помимо телесных повреждений, у девочки выявили анемию и белково-энергетическую недостаточность.

«Установлено, что семья, в которой воспитывается пять малолетних детей, является неблагополучной, с февраля 2018 года состоит на профилактическом учёте в органах полиции, отец ребёнка пять раз судим, ранее родители привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», — заявили в ведомстве.

Дети изъяты из семьи и переданы в детские социальные учреждения.

Расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области вынесли приговор отцу, который причинил тяжкий вред здоровью малолетнего сына.

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