У 17 сотрудников «Минудобрений» под Воронежем выявили коронавирус
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правительство региона.
«Россошанское «Минудобрения»... за свой счёт организовало тестирование сотрудников, на сегодня проведено 1001 исследование», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «с 14 по 26 мая выявлены 17 случаев COVID-19, подавляющее большинство пациентов переносят болезнь бессимптомно».
На предприятии, как сообщают власти, организован входной фильтр с помощью тепловизора, проводится обеззараживание воздуха, в достаточном количестве есть дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты.
Ранее сообщалось, что число выявленных случаев заболевания COVID-19 в России за сутки выросло на 8338, до 370 680.