У 17 сотрудников «Минудобрений» под Воронежем выявили коронавирус

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В городе Россоши Воронежской области у 17 сотрудников предприятия «Минудобрения» выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
У 17 сотрудников «Минудобрений» под Воронежем выявили коронавирус
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

«Россошанское «Минудобрения»... за свой счёт организовало тестирование сотрудников, на сегодня проведено 1001 исследование», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «с 14 по 26 мая выявлены 17 случаев COVID-19, подавляющее большинство пациентов переносят болезнь бессимптомно».

На предприятии, как сообщают власти, организован входной фильтр с помощью тепловизора, проводится обеззараживание воздуха, в достаточном количестве есть дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что число выявленных случаев заболевания COVID-19 в России за сутки выросло на 8338, до 370 680.

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