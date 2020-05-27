В Ставропольском крае рассказали о курсах по работе с пациентами с COVID-19

В Ставропольском крае продолжают проводить краткосрочные курсы для медработников и волонтёров.

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Занятия, посвящённые работе с пациентами с коронавирусом, прошли 5,8 тыс. человек. Курсы организованы на базе Ставропольского медицинского университета.

«Сегодня пациентам с диагнозом COVID-19 оказывают помощь 1134 врача и более 3 тыс. сотрудников среднего медицинского персонала», — заявила заместитель министра здравоохранения региона Елена Кузьмина.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.