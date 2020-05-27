В Ставропольском крае рассказали о курсах по работе с пациентами с COVID-19

Короткая ссылка
В Ставропольском крае продолжают проводить краткосрочные курсы для медработников и волонтёров.
В Ставропольском крае рассказали о курсах по работе с пациентами с COVID-19
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Занятия, посвящённые работе с пациентами с коронавирусом, прошли 5,8 тыс. человек. Курсы организованы на базе Ставропольского медицинского университета.

«Сегодня пациентам с диагнозом COVID-19 оказывают помощь 1134 врача и более 3 тыс. сотрудников среднего медицинского персонала», — заявила заместитель министра здравоохранения региона Елена Кузьмина.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить