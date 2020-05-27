В Хабаровске завели дело по факту публикации фейка о COVID-19

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В Хабаровске завели дело по факту публикации фейка о коронавирусе.
В Хабаровске завели дело по факту публикации фейка о COVID-19
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МВД России.

Утверждалось, что на фоне распространения COVID-19 якобы возросло количество преступлений. Проверка установила, что данные недостоверные.

«В отношении компании — правообладателя сайта возбуждено административное производство по ч. 9 ст. 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (злоупотребление свободой массовой информации), — заявили в ведомстве.

Компании грозит штраф в размере до 500 тыс. рублей.

Ранее Tagilcity.ru сообщало, что жительницу Екатеринбурга оштрафовали на 30 тыс. рублей за распространение заведомо ложной информации о заболевших коронавирусом в Нижнем Тагиле.

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