В Хабаровске завели дело по факту публикации фейка о COVID-19

В Хабаровске завели дело по факту публикации фейка о коронавирусе.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МВД России.

Утверждалось, что на фоне распространения COVID-19 якобы возросло количество преступлений. Проверка установила, что данные недостоверные.

«В отношении компании — правообладателя сайта возбуждено административное производство по ч. 9 ст. 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (злоупотребление свободой массовой информации), — заявили в ведомстве.

Компании грозит штраф в размере до 500 тыс. рублей.

Ранее Tagilcity.ru сообщало, что жительницу Екатеринбурга оштрафовали на 30 тыс. рублей за распространение заведомо ложной информации о заболевших коронавирусом в Нижнем Тагиле.