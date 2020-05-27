Котяков рассказал о ситуации с переводом в режим неполной занятости

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании по рынку труда рассказал о ситуации с переводом сотрудников в режим неполной занятости.

Он сообщил, что эта ситуация находится на отдельном контроле у Минтруда.

«Сегодня это 5,5% работников, или свыше 3 млн человек», — заявил министр.

Котяков отметил, что «почти 1,5 млн работников на сегодняшний день направлены в простой, 1 млн 300 тыс. человек заняты неполный рабочий день или неполную рабочую неделю и около 280 тыс. работающих находятся в неоплачиваемом отпуске».

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что число официально зарегистрированных безработных в России составляет порядка 1,9 млн человек.