Власти Мурманской области обсудят ситуацию с нацпроектами

На заседании правительства Мурманской области обсудят национальные проекты, социально-экономическое развитие Печенгского муниципального района и трудоустройство подростков.

Об этом сообщает Nord-News.

Заседание состоится 28 мая. О ходе реализации нацпроектов расскажет заместитель губернатора, министр финансов Елена Дягилева.

По вопросу организации временного трудоустройства граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время выступит министр труда и социального развития региона Сергей Мякишев.

Докладчиком по программе социально-экономического развития Печенгского муниципального района станет глава администрации муниципального образования Эдуард Затона.

В числе содокладчиков — директор департамента социальной политики ГМК «Норильский никель» в Москве Светлана Ивченко и заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Ранее эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с графиком реализации нацпроектов.