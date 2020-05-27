Власти Мурманской области обсудят ситуацию с нацпроектами

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На заседании правительства Мурманской области обсудят национальные проекты, социально-экономическое развитие Печенгского муниципального района и трудоустройство подростков.
Власти Мурманской области обсудят ситуацию с нацпроектами
  • Мурманск / © Сергей Ещенко
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nord-News.

Заседание состоится 28 мая. О ходе реализации нацпроектов расскажет заместитель губернатора, министр финансов Елена Дягилева.

По вопросу организации временного трудоустройства граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время выступит министр труда и социального развития региона Сергей Мякишев.

Докладчиком по программе социально-экономического развития Печенгского муниципального района станет глава администрации муниципального образования Эдуард Затона.

В числе содокладчиков — директор департамента социальной политики ГМК «Норильский никель» в Москве Светлана Ивченко и заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Ранее эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с графиком реализации нацпроектов.

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