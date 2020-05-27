Власти Мурманской области обсудят ситуацию с нацпроектами
- Мурманск / © Сергей Ещенко
- РИА Новости
Об этом сообщает Nord-News.
Заседание состоится 28 мая. О ходе реализации нацпроектов расскажет заместитель губернатора, министр финансов Елена Дягилева.
По вопросу организации временного трудоустройства граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время выступит министр труда и социального развития региона Сергей Мякишев.
Докладчиком по программе социально-экономического развития Печенгского муниципального района станет глава администрации муниципального образования Эдуард Затона.
В числе содокладчиков — директор департамента социальной политики ГМК «Норильский никель» в Москве Светлана Ивченко и заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.
Ранее эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с графиком реализации нацпроектов.