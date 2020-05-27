В Новосибирске проводят проверку по факту гибели мужчины после падения ветки

В Новосибирске организовали проверку по факту гибели мужчины после падения ветки тополя во время непогоды.

Об этом сообщает Nation News.

«26 мая 2020 года в Новосибирске возникли экстремальные погодные условия, сопровождавшиеся сильным порывистым ветром. В результате произошедшего урагана были повалены деревья. К сожалению, не обошлось без жертв», — заявили в региональном СУ СК России.

Мужчина погиб у дома на улице 2-я Портовая.

Кроме того, у одного из домов по улице Ударная пострадал 11-летний мальчик. Он госпитализирован. Угрозы жизни и здоровью нет.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту гибели людей в результате урагана в Свердловской области.

URA.RU со ссылкой на Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) передавало, что в Курганской области 25 мая ожидались ветер до 30 м/с, сильный ливень, крупный град и грозы.