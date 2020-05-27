В Бурятии за сутки выявили 51 случай заболевания коронавирусом

В Бурятии за сутки выявили 51 новый случай инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 27 мая зарегистрировано 1364 (+51) лабораторно подтверждённых в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ — 756», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 644 человека в регионе выздоровели после коронавируса.

Накануне в Бурятии сообщалось о 59 новых случаях инфицирования COVID-19.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.