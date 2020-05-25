В Авиалесоохране рассказали о ликвидации лесных пожаров в России

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В России за сутки ликвидировали 62 лесных пожара на площади более 10,5 тыс. га. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 24.05.2020 в России ликвидировано 62 лесных пожара на площади 10 586 га», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что по состоянию на 00:00 25 мая в России действовали ещё 58 лесных пожаров на площади 7924 га, которые активно тушили.

На всей территории Забайкальского края и в одном районе Республики Хакасия введён режим ЧС.

Ранее руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин прокомментировал ситуацию с природными пожарами в России.

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