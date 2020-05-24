В Калуге главврач инфекционной больницы заболела коронавирусом

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Главный врач Калужской областной инфекционной больницы, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией, заболела COVID-19. Об этом сообщил врио губернатора региона Владислав Шапша.
В Калуге главврач инфекционной больницы заболела коронавирусом
  • РИА Новости

«Заболела наш главный борец с новой заразой — главврач Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елена Алешина», — написал он во «ВКонтакте».

По его словам, главврач находится под наблюдением в больнице.

Он отметил, что состояние Алешиной оценивается как удовлетворительное.

Ранее в Москве умерла заболевшая коронавирусом главврач поликлиники.

Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.

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