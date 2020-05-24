В Калуге главврач инфекционной больницы заболела коронавирусом
- РИА Новости
«Заболела наш главный борец с новой заразой — главврач Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елена Алешина», — написал он во «ВКонтакте».
По его словам, главврач находится под наблюдением в больнице.
Он отметил, что состояние Алешиной оценивается как удовлетворительное.
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