В Калуге главврач инфекционной больницы заболела коронавирусом

Главный врач Калужской областной инфекционной больницы, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией, заболела COVID-19. Об этом сообщил врио губернатора региона Владислав Шапша.

«Заболела наш главный борец с новой заразой — главврач Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елена Алешина», — написал он во «ВКонтакте».

По его словам, главврач находится под наблюдением в больнице.

Он отметил, что состояние Алешиной оценивается как удовлетворительное.

Ранее в Москве умерла заболевшая коронавирусом главврач поликлиники.

Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.