В Удмуртии возбудили дело по факту похищения человека
- РИА Новости
Как передаёт Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии, правоохранительные органы задержали двоих ранее судимых мужчин 34 и 42 лет по подозрению в похищении жителя Глазова.
По данным ведомства, они помещены в изолятор временного содержания.
Следственное управление возбудило уголовное дело по статье 126 УК России («Похищение человека»).
В феврале URA.RU в Свердловской области раскрыли уголовное дело о похищении и убийстве подростка.