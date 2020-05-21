В Удмуртии возбудили дело по факту похищения человека

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Следственное управление по Республике Удмуртия возбудило уголовное дело в отношении подозреваемых в похищении человека.
В Удмуртии возбудили дело по факту похищения человека
  • РИА Новости

Как передаёт Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии, правоохранительные органы задержали двоих ранее судимых мужчин 34 и 42 лет по подозрению в похищении жителя Глазова.

По данным ведомства, они помещены в изолятор временного содержания.

Следственное управление возбудило уголовное дело по статье 126 УК России («Похищение человека»).

В феврале URA.RU в Свердловской области раскрыли уголовное дело о похищении и убийстве подростка. 

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