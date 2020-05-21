Роспотребнадзор дал рекомендации летним оздоровительным учреждениям

Детские летние оздоровительные учреждения работают по методическим рекомендациям, подготовленным Роспотребнадзором. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова, выступая на совещании с российским лидером Владимиром Путиным.

«Учитывая, что вирус с нами надолго, мы постарались выработать такие требования, которые позволят обеспечить безопасность детей, сотрудников, которые будут находиться вместе с ними, и вместе с тем позволят детям отдыхать внутри лагеря без масочного режима с тем, чтобы этот отдых был полноценным», — сказала она.

По её словам, в рекомендации были включены усиление контроля за состоянием здоровья, усиление дезинфекционного режима, «некоторое дистанцирование детей», требования к организации питания и к режиму обеззараживания.

Она отметила, что меры позволят сделать отдых «безопасным и направленным на оздоровление детей».

«Эти методические рекомендации уже работают, по ним уже готовятся летние оздоровительные учреждения», — добавила она.

По её словам, прогнозные показатели и аналитические материалы позволяют говорить, что оздоровительную кампанию нужно планировать и проводить в тех регионах, где эпидемиологическая ситуация будет наиболее благоприятной.

На первом этапе, указала Попова, летнюю оздоровительную кампанию необходимо проводить «в границах регионов, пока без выезда детей» за их пределы.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации санаторно-курортных учреждений.

В частности, рекомендуется заселять в номер по одному человеку, исключение составляют члены одной семьи или сопровождающие.