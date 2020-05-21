В Подмосковье создали онлайн-калькулятор для расчёта выплат врачам

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В Московской области создан новый сервис, который поможет медикам узнать размер надбавок за работу с пациентами с COVID-19.
В Подмосковье создали онлайн-калькулятор для расчёта выплат врачам
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Как передаёт телеканал «360», с помощью сервиса на портале государственных услуг Московской области можно узнать информацию по каждой из выплат и рассчитать размер надбавок.

Отмечается, что выплаты рассчитываются исходя из условий трудового договора, количества плановых и фактических смен.

Издание напоминает, что за работу с пациентами с подтверждённым COVID-19 работники больниц и скорой могут претендовать на президентскую, федеральную и региональную выплаты.

Ранее, как сообщал «Янтарный край», министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко заявил, что на материальное стимулирование сотрудников медорганизаций, работающих с коронавирусом, направлено порядка 180 млн руб. из федерального бюджета и 88 млн руб. — из регионального.

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