В Ассоциации владельцев кинотеатров оценили ситуацию с автокинотеатрами

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Председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин прокомментировал ситуацию с автокинотеатрами в России после завершения пандемии коронавируса.
В Ассоциации владельцев кинотеатров оценили ситуацию с автокинотеатрами
  • РИА Новости

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он отметил, что такой досуг будет экономически успешен при переходе на современные форматы и выборе специфического жанра.

«В нынешних условиях, с точки зрения коммуникации со зрителями, которые пока сидят по домам, открыть под своим брендом автокинотеатр — это разумная идея. Тем более если её насытить современными форматами вплоть до лекций кинокритиков, почему бы и нет?» — отметил эксперт.

При этом Олег Березин добавил, что в России практически нет традиции автокинотеатров и вряд ли они станут здесь массовым явлением.

Ранее режиссёр, сценарист и продюсер Карен Шахназаров в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию в киноиндустрии на фоне коронавируса.

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