Врач оценил эффективность самодиагностики

Врач высшей категории, отоларинголог и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о сложностях работы с пациентами, которые пытаются самостоятельно поставить себе диагноз.

По его словам, человек без медицинского образования редко может объективно оценить своё состояние, при этом мнительные люди нередко начинают себя накручивать.

«Идеальные пациенты — управляемые, умные, интеллигентные и выдержанные люди. Они понимают, что им плохо, а поэтому спокойно рассказывают доктору свои симптомы, ощущения и жалобы, а затем просят дать диагноз и вылечить. Таких пациентов мало, около 35%. Большее количество — те, кто уже начитались и считают себя великими умниками», — пояснил Владимир Зайцев в беседе с Newinform.

Он добавил, что такие пациенты часто ставят себе диагнозы и заставляют специалистов с ними соглашаться, что является недопустимым.

По мнению Зайцева, хороший медик должен уметь найти подход к каждому больному.

Ранее, как сообщало ФАН, в Роспотребнадзоре заявили, что в России было проведено более 7,8 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции.